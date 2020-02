Servizi socio-sanitari e presidi: la Asl Toscana centro fa il punto. Il sindaco Mugnai: "Ritardi negli impegni assunti"

di Monica Campani

Il punto in un incontro organizzato dall'azienda sanitaria con i Sindaci della Zona fiorentina sud-est





I presidi ospedalieri e i servizi sanitari, socio-sanitari e specialistici che interessano i quattordici Comuni della zona fiorentina sud est, tra cui Figline Incisa, Reggello e Rignano, sono stati al centro dell'incontro tra la Conferenza dei sindaci della Zona fiorentina sud-est e i vertici dell'Azienda Usl Toscana Centro. Alla riunione, ospitata negli uffici della Usl a Santa Maria Nuova a Firenze, in rappresentanza dei Comuni hanno partecipato il presidente della Conferenza zonale Francesco Casini (sindaco di Bagno a Ripoli) e i rappresentanti dell'esecutivo composto da Monica Marini, Giulia Mugnai, Paolo Sottani (sindaci di Pontassieve, Figline – Incisa Valdarno e Greve in Chianti) e da Alessandra Nencioni (assessore Comune di Fiesole). L'Azienda era presente con il direttore generale Paolo Morello, il direttore sanitario Emanuele Gori, il coordinatore sanitario della Zona sud-est Antonio Tocchini, il direttore amministrativo Lorenzo Pescini, l'ingegner Luca Meucci, dirigente del dipartimento tecnico, e il responsabile del Cup Leonardo Pasquini.

Nel corso della riunione è stata sottolineata la necessità di potenziare i servizi specialistici anche in Valdarno. Tra i progetti relativi ai presidi ospedalieri rientra l'intervento di un milione e mezzo di euro per la realizzazione di coperture, zona bar e nuova viabilità all'ospedale Serristori di Figline. L'avvio dei lavori è previsto entro la primavera. Si tratta del primo stralcio del piano di investimenti da oltre 6,5 milioni previsto dal protocollo per il potenziamento strutturale del presidio ospedaliero sottoscritto nel 2013.

"È significativo che le richieste e i bisogni del nostro territorio vengano ribaditi e affrontati in occasioni come quella di ieri - spiega il Sindaco di Figline e Incisa Valdarno -, perchè si rende palese il fatto che il funzionamento dell'Ospedale Serristori riguarda un territorio molto più vasto di quello del nostro Comune e rafforza la posizione dei Sindaci nei confronti dell'Azienda sanitaria. Ieri, oltre ad aver avuto rassicurazioni e tempistiche su oltre 6,5 milioni di importanti interventi in partenza, che comunque non sono risolutivi ed esaustivi, ho colto l'occasione per sottolineare i ritardi nell'applicazione degli impegni assunti dall'Ausl nei confronti del nostro territorio. In risposta, è emerso che è intenzione dell'Azienda sanitaria reintrodurre la Geriatria e la Neurologia all'Ospedale Serristori, riattivare le 20 ore settimanali di servizio otorino-laringoiatrico e assicurare il turnover dei tecnici di laboratorio post pensionamenti: tutte questioni di massima importanza, come ho ribadito più volte io e come hanno evidenziato a più riprese le associazioni di categoria, i lavoratori e tutti quelli che hanno a cuore le sorti del nostro ospedale"

“Proseguiamo - ha dichiarato l’assessora regionale alla Salute Stefania Saccardi - nell’impegno di dotare la zona Fiorentina sud est di servizi socio sanitari efficienti e sempre più vicini ai bisogni dei cittadini in collaborazione con i sindaci della zona. Continueremo a lavorare per portare a termini tutti gli impegni assunti nel più breve tempo possibile e nel modo migliore”.