Servizi scolastici 2020/2021, dal 22 giugno aperte le iscrizioni per trasporto scolastico e mensa

di Matteo Mazzierli

Ecco come iscriversi ai servizi scolastici 2020/2021. Scuolabus e mensa dovranno seguire le disposizioni igienico-sanitarie per l'emergenza Covid-19





Sono aperte le iscrizioni per i servizi scolastici 2020/2021 di San Giovanni: dal 22 giugno sarà possibile presentare la domanda. Il servizio di trasporto scolastico, è erogato dal Comune a favore degli alunni della Scuola dell’Infanzia,della Primaria e della Secondaria di Primo Grado, ed è attualmente gestito dalla Società Autolinee Toscane S.p.A, concessionaria del servizio, mentre il servizio di mensa scolastica è erogato dal Comune a favore degli alunni della scuola infanzia e primaria, ed è attualmente gestito in appalto dall’ Associazione temporanea di Imprese costituita dalle società Camst Soc. Coop.a r.l. e BetaDue Coop. Sociale.

Distanziamento interpersonale e utilizzo dei dispositivi di protezione individuale: sono queste le disposizioni igienico-sanitarie previste a seguito dell'emergenza sanitaria da Covid-19. Sia il servizio di trasporto scolastico e di mensa scolastica saranno organizzati tenendo conto delle disposizioni igienico-sanitarie disposte dalla normativa che sarà in vigore al momento della loro erogazione, nonché sulla base dell’orario e delle modalità di funzionamento dell’attività didattica nelle scuole.

Tutti gli utenti che intendono utilizzare il servizio di trasporto scolastico potranno fare richiesta compilando la domanda presente sul sito del Comune la quale deve essere sottoscritta da un genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale. Le domande devono essere presentate anche dagli utenti già iscritti al servizio. I genitori con più di un figlio utente del servizio dovranno compilare un’unica domanda, elencando nell’apposito spazio i nominativi degli alunni per i quali è richiesto il trasporto scolastico, l’ordine di scuola, il plesso scolastico di destinazione e la classe che frequenterà nell’anno scolastico 2020/2021.

Le domande di iscrizione al servizio di trasporto scolastico devono essere inviate dal 22 giugno al 2 agosto 2020, è possibile effettuare il pagamento a far data da 1 settembre 2020 e la quota dovuta (intera, ridotta o la prima rata), dovrà essere corrisposta entro e non oltre ll’inizio del servizio. I pagamenti per il servizio di trasporto scolastico sono effettuabili: presso il Punto Amico del Comune di San Giovanni Valdarno, Via Rosai, 1 negli orari di apertura; presso la Tesoreria Comunale: Monte dei Paschi di Siena – Piazza Cavour n. 4 in contanti; tramite bonifico bancario su: conto corrente 16716,08 TESORERIA COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO IBAN IT 81 K 01030 71600 000001671608 COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO (AR)

Per quanto riguarda il Servizio mensa la domanda di iscrizione è disponibile per la sola compilazione on-line attraverso il portale E-CIVIS raggiungibile attraverso l’indirizzo dell’Ente: www.comunesgv.it o direttamente all’indirizzo: http://www.comunesangiovannivaldarno.ecivis.it. Gli utenti già iscritti al Servizio mensa in anni precedenti sono già in possesso di username e password necessarie per l’accesso al portale e per la compilazione guidata della domanda. Nel caso in cui le credenziali fossero state smarrite è possibile recuperarle tramite il sistema on line E-Civis; i nuovi utenti seguiranno un percorso di registrazione apposito, iscrivendosi con il proprio codice fiscale.

È possibile presentare domanda per il servizio mensa dal 22 giugno al 30 agosto 2020. Il pagamento dei pasti potrà essere effettuato: presso i punti ricarica sotto indicati, fornendo il proprio codice fiscale del genitore/tutore iscritto: FARMACIA COMUNALE 1 Via Napoli, FARMACIA COMUNALE 2 Via S. Lavagnini n. 83/A, PUNTO AMICO Via Rosai, 1; online tramite carta di credito (indirizzo predefinito) – www.comunesgv.it - Servizi on line – Mensa Scolastica: controllo e pagamenti, o direttamente all’indirizzo:http://www.comunesangiovannivaldarno.ecivis.it inserendo il proprio codice utente e password.