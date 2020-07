Servizi gratuiti per la salute della donna: (H)Open Week agli ospedali La Gruccia e San Donato

di Matteo Mazzierli

Attività al San Donato e alla Gruccia con televisite, visite, distribuzione di materiale informativo. Gli obiettivi: prevenzione e la cura delle principali malattie femminili. Appuntamenti su prenotazione il 14 luglio





Asl TSE e Fondazione Onda organizzano l '(H)Open Week, la settimana di servizi gratuiti dedicati alla salute della donna al San Donato e alla Gruccia. Visite e consulenze gratuite per gli ospedali che si tingeranno di rosa. A disposizione della popolazione femminile servizi clinico-diagnostici ed informativi in ambito cardiologico, ginecologico e diabetologico con l'obiettivo di sensibilizzare la popolazione su patologie femminili di maggior livello clinico ed epidemiologico.

Verranno distribuiti materiali informativi con l'obiettivo di promuovere i servizi per la prevenzione e la cura delle principali malattie femminili con una corretta informazione. Sul sito dedicato sono disponibili i servizi offerti con le indicazioni su date, orari e modalità di prenotazione.

Gli appuntamenti saranno: Ospedale Santa Maria alla Gruccia 14 luglio - Visite ginecologiche Visite su prenotazione. Dalle 14.30 alle 19.30 nel Poliambulatorio 2 stanze n.30 e 31 al secondo livello Ospedale della Gruccia. Prenotazione obbligatoria: 055. 9106925. Si può telefonare tutti i giorni dalle ore 15 alle ore 16 fino ad esaurimento posti

Ospedale di Arezzo 14 luglio – Televisita Televisita cardiologica per valutazione del rischio cardiovascolare globale, rivolta a donne in peri-menopausa tra 45 e 55 anni che non siano già cardiopatiche. I requisiti tecnici per il collegamento sono: computer fisso con Windows 10 o uno smartphone su cui scaricare jitsi meet, e una casella di posta elettronica alla quale sarà inviato il modulo di consenso con il link per accedere alla visita che si svolgerà tra le 14:30 e 18:30 La prenotazione è obbligatoria e bisogna telefonare allo 0575 255374. Lo si potrà fare lunedì 13 luglio dalle 8 alle 13.

Ospedale di Arezzo 18 luglio – Visite ginecologicheVisite ginecologiche nella fascia oraria compresa tra le 8 e le 14 negli ambulatori ginecologici del San Donato. La prenotazione è obbligatoria; 0575255326. Dal 13 al 17 luglio nella fascia oraria 12-13

Ospedale di Arezzo 18 luglio - Ecografie ginecologiche Tra le ore8 le 14 negli ambulatori Ginecologici Ospedale San Donato di Arezzo. Prenotazione obbligatoria: 0575255326 dal 13 al 17 luglio tra le 12 e le 13