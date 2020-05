Serristori, Stefanini: "Riaprire il pronto soccorso 24 ore su 24"

di Matteo Mazzierli

Dignità, centralità e sicurezza per il Serristori: a chiederlo è Enrico Stefanini, dell'Unione Comunale Figline Incisa Valdarno, sottolineando l'importanza per l'Ospedale di ritornare ad essere quello che era, con un pronto soccorso aperto 24 ore su 24.

"Sono state settimane pesanti e tristi per la nostra comunità - scrive Stefanini - il Covid ci ha costretti a stare in casa, a non poter piangere i nostri defunti e adesso può mettere in ginocchio importanti settori della nostra economia. Sappiamo di essere ancora in guerra, registriamo, però, che il nostro sistema sanitario toscano ha risposto molto bene, con un lavoro capillare, all’urto dei contagi, con una netta diminuzione dei malati in terapia intensiva e un numero sempre maggiore dei guariti. Mai quanto in questo periodo ci siamo resi conto dell’importanza del nostro presidio ospedaliero, tanto da rendersi conto dell’importanza delle figure professionali, infermieri, medici e personale sanitario che vi lavorano, a cui vanno i nostri plausi e i nostri abbracci. In queste settimane per far fronte all’emergenza gli anestesisti erano stati trasferiti in ospedali Covid per assistere i contagiati."

"L’Amministrazione e il Partito Democratico hanno lavorato da subito, richiedendo all’AUSL Toscana Centro e all’Assessore Saccardi, il ripristino di questi professionisti presso l’ospedale Serristori - continua Stefanini - Era nostro dovere dare risposte concrete ai cittadini della nostra comunità, in maniera, in prima battuta, a continuare riattivando a pieno regime la diagnostica avanzata e le cure oncologiche. Su questo il Partito Democratico è stato fermo sulle richieste, senza sviluppare polemiche sterili ma cercando di essere propositivo, e alla fine è stata ascoltata: glI anestesisti sono tornati e la prima fase di ripartenza del nostro presidio è stata attuata."

"Ora però, vorremmo una fase due marcata ed importante per rendere nuovamente dignità, centralità e sicurezza alla nostra struttura - conclude Stefanini - Il Serristori torni ad essere quello che era, continui ad essere un importante presidio no covid, con un pronto soccorso sicuro aperto 24 ore su 24: sicuro per gli utenti e sicuro per gli operatori. L’assessore Saccardi, che è al timone della sanità Toscana, si muova celermente per mantenere quello che ha sempre promesso, risponda ai messaggi dell’amministrazione, verifichi di persona per dare finalmente gambe alle parole affinché questo sacrificio e la responsabilità di tutti non siano vane."