Serristori, partiti i lavori di sistemazione dei parcheggi e della viabilità di accesso

di Monica Campani

Da domani chiusa via Senice. Ingresso e uscita temporanee da via Volta





Serristori: dopo gli interventi alla nuova aiuola spartitraffico ad inizio di piazza Donatori di Sangue, sono partiti i lavori di sistemazione dei parcheggi e della viabilità di accesso nell’area ospedaliera. Via Senice domani verrà chiusa in entrambi i sensi di marcia.

"Sono previste predisposizioni fognarie, lavori di ripristino dei muri di contenimento, rifacimento dell'ultimo tratto di canalizzazione e regimazione di acque meteoriche, scavi per passaggio di cavi di alimentazione, sistemazione della nuova sbarra e della telecamera di sicurezza. In questa fase l’accesso e l’uscita dall’ospedale per tutti i mezzi, anche per le ambulanze, sarà dalla sola via Volta. Con la riasfaltatura sarà rifatta anche la segnaletica orizzontale e verticale e il camminamento pedonale di accesso all'ospedale".

L’azienda Toscana centro intende riaprire via Senice entro il 10 luglio e comunque prima che venga interdetto il parcheggio grande di piazza Donatori di Sangue la cui chiusura per i lavori di risistemazione è prevista per il 13 luglio. In questa fase prima della riasfaltatura definitiva, saranno realizzati lavori importanti di rifacimento dei sottofondi stradali.

Continua, invece, alla Villa San Cerbone, nucleo originario dell’ospedale Serristori che ospita i servizi amministrativi, la direzione sanitaria e parte dell’ospedale, il cantiere di restauro che riguarda i lavori di manutenzione straordinaria del manto di copertura del tetto e il risanamento delle strutture capriate in legno dell’antica Villa.