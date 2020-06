Serristori, flash-mob e comizio in piazza Marsilio Ficino. Tante persone alla manifestazione

di Monica Campani

Dopo la prima parte svoltasi davanti al presidio figlinese, la manifestazione si è spostata in piazza Marsilio Ficino, senza corteo a causa delle disposizioni anticontagio



Tante persone in piazza Marsilio Ficino per la seconda tappa della manifestazione in difesa dell'ospedale Serristori. L'iniziativa ha visto una larga adesione, tanta gente è arrivata nel centro storico di Figline, con le mascherine indossate nel rispetto delle regole, per manifestare la propria volontà di difendere il presidio ospedaliero.

"La grande adesione alla manifestazione dimostra quanto la popolazione abbia a cuore questo ospedale, che deve garantire cure e assistenza efficienti ed efficaci": le parole del vicepresidente del Calcit del Valdarno Fiorentino, Mario Bonaccini.