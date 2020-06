Serristori, appello ai sindaci e alle giunte del Valdarno fiorentino: "Partecipate alla manifestazione del 26 giugno"

di Monica Campani

L'appello viene dagli organizzatori: Cobas, Comitato per salvare il Serristori, Calcit del Valdarno fiorentino e Il sorriso di Enrico



Figline manifestazione Serristori Figline manifestazione Serristori Figline manifestazione Serristori Figline manifestazione Serristori Figline manifestazione Serristori Figline manifestazione Serristori Figline manifestazione Serristori Figline manifestazione Serristori Figline manifestazione Serristori Figline manifestazione Serristori Figline manifestazione Serristori Figline manifestazione Serristori

Oltre a ribadire i motivi che hanno portato alla manifestazione che si terrà il 26 giugno alle 21.00 a Figline in favore dell'ospedale Serristori, ovverosia il ripristino del pronto soccorso H24 e di tutti i servizi finora tagliati, Andrea Calò, dei Cobas, lancia un appello anche ai sindaci dei tre Comuni del Valdarno fiorentino, Figline Incisa, Reggello e Rignano, alle rispettive giunte e ai presidenti dei consigli comunali: "partecipate all'iniziativa".

Per motivi di sicurezza e nel rispetto delle norme emanate per il Covid-19 il corteo non attraverserà la SR69 ma le strade interne di Figline fino a raggiungere piazza Marsilo Ficino dove si terrà il comizio. Ad organizzare la manifestazione i Cobas, il Comitato per salvare il Serristori, il Calcit del Valdarno fiorentino e la onlus Il sorriso di Enrico ma sono tante altre lerealtà del territorio ad aver dato il consenso alla partecipazione.

Andrea Calò, Cobas

Clara Mugnai, Comitato salvare il Serristori

Calò rivolge una particolare attenzione ai diependenti del Serristori, a tutti quei professionisti che sono riusciti a mantere alto comunque il livello sanitario del presidio.