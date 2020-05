Serristori, al pronto soccorso intervengono i carabinieri. Stefanini: "Assessore Saccardi fermi questo incubo"

di Monica Campani

L'episodio è riportato da Enrico Stefanini segretario dell'Unione comunale del Pd





Il segretario dell'Unione comunale del Pd, Enrico Stefanini, riporta un episodio accaduto al pronto soccorso del Serristori in orario di chiusura della struttura e si appella all'assessore regionale Stefania Saccardi: "Fermi questo incubo".

"L’Azienda Sanitaria ha definito un nuovo orario del Pronto Soccorso e subito si sviluppano nuove problematiche, ma hanno solo la presunzione di essere novità visto quello che è successo in questi giorni e nel fine settimana al nostro presidio".

I fatti: "Nel tardo pomeriggio (di ieri) si presentano al pronto soccorso padre e figlia, che lamentano una problematica minima, un intervento semplice e risolutivo se svolto dalle mani esperte dei professionisti di quel reparto di emergenza. La scelta aziendale impone la chiusura e i due vengono respinti sull’uscio, purtroppo per loro sono arrivati in ritardo, come se quel campanello fosse posto sulla porta di un qualsiasi supermercato in chiusura. Vengono allora allertati i carabinieri, che si presentano all’Ospedale".

"Giudichiamo questo episodio sconcertante e lesivo per l’immagine degli operatori che continuano a lavorare da veri professionisti nonostante tutto, ma soprattuto per la salute dei nostri cittadini. Assessore Saccardi chiediamo immediatamente il ripristino del Pronto Soccorso H24, fermi questo incubo, faccia in modo che torni ad essere un servizio completo ed usufruibile dai cittadini delle nostre comunità. Le parole sono importanti e le promesse ancora di più, non perda tempo le trasformi in fatti".