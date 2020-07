Serie di furti al Brollo e a Poggio alla Croce

di Monica Campani

I furti avvenuti nel pomeriggio



foto di repertorio

Serie di furti, nei giorni scorsi, nelle frazioni di Figline Incisa, Brollo e Poggio alla Croce.

A Poggio alla Croce, i ladri, dopo aver forzato la serratura e rotto la persiana, sono riusciti a entrare in alcune abitazioni. Al Brollo dopo aver tentato di entrare in una casa lungo la provinciale 56, senza riuscirvi, ne hanno visitata un'altra dopo aver rotto la portafinestra. Una volta all'interno, in assenza dei proprietari, hanno trovato e portato via tutti gli oggetti preziosi.

I furti sono stati segnalati ai carabinieri.