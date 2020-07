Serie D, le date di inizio per Coppa Italia e campionato

di Michele Bossini

Coppa al via domenica 20 settembre, sette giorni dopo inizierà il campionato





Il Dipartimento Interregionale ha ufficializzato le date di inizio delle competizioni ufficiali per la stagione 2020-2021 di serie D. Il primo appuntamento sarà come sempre la Coppa Italia, al via il 20 settembre con le sfide del turno preliminare, domenica 27 settembre comincerà invece il campionato.