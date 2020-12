Serie B2, c'è il calendario provvisorio

di Michele Bossini

Per quello definitivo ci sarà da attendere il 7 gennaio



Foto di Marco Zatini

La Fipav ha reso noto il calendario provvisorio dei campionati di serie B, con quello ufficiale (le differenze, se ci sono, solitamente sono minime) che sarà reso noto il 7 gennaio.

La Unomaglia Valdarninsieme è inserita nel sottogirone 2 del girone H e debutterà in trasferta contro la Faroplast Perugia il 23 gennaio, mentre la prima in casa sarà nel fine settimana successivo (per la precisione il 31 gennaio) contro il Cus Siena. L'ultimo impegno della prima fase con Chiusi il 28 marzo, fra le mura amiche della palestra del Matassino.