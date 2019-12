Serata di festa e di auguri per il Panathlon Club Valdarno con la consegna del prestigioso 'Premio Panathlon"

di Michele Bossini

Stefania Bucci e Alfredo Bianchi premiati dal Panathlon





Serata di festa per il Panathlon Club Valdarno, che in occasione del consueto appuntamento per lo scambio degli auguri, ha ufficialmente consegnato il "Premio Panathlon 2019" a Stefania Bucci, che ha tenuto e tiene alto il nome dello sport prima come atleta olimpionica, poi come istruttrice e allenatrice dello staff della nazionale di ginnastica artistica femminile.

La serata è stata anche l'occasione per la consegna di un riconoscimento allo studente del liceo sportivo "Benedetto Varchi" di Montevarchi Alfredo Bianchi, vincitore della borsa di studio "Giovanna Notaro", dedicata a chi sa coniugare risultati scolastici e sportivi.



La serata si è conclusa con uno scambio di opinioni che ha coinvolto i presenti, il caposervizio del "Corriere dello Sport-Stadio" e segretario del consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti Guido d'Ubaldo e il commentatore sportivo, ex giocatore di serie A, Francesco Colonnese.