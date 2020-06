Separazione fra la Synergy e coach Filippo Franceschini

di Michele Bossini

Nei prossimi giorni potrebbe essere annunciato il nuovo allenatore



Filippo Franceschini (nella foto) lascia la Synergy

La Synergy e coach Filippo Franceschini, dopo un solo anno passato insieme, hanno deciso di separarsi. "Nuovi equilibri e scenari legati al momento storico hanno spinto - si legge nella pagina facebook della società- verso questa decisione. A Filippo va il ringraziamento per l'impegno profuso per far crescere tecnicamente la squadra di serie C gold".

Nei prossimi giorni i vertici del sodaliziao sangiovannese dovrebbero rendere noto il nome di colui che guiderà i sangiovannesi nella prossima stagione di serie C gold.