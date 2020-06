Separazione consensuale fra l'Ambra e Giorgio Garozzo, in settimana il nuovo allenatore

di Michele Bossini

Cambia la guida tecnica nella stagione 2020-2021



Giorgio Garozzo (nella foto) lascia l'Ambra

Separazione consensuale dal mister Giorgio Garozzo: è questa la prima notizia che arriva da Ambra in vista della prossima stagione. Le parti, fra le quali c'è un rapporto di stima e amicizia forte di un rapporto durato quasi ininterrottamente per sei anni, hanno deciso di non continuare insieme.

La scelta del nuovo allenatore è il punto dal quale ripartire per allestire la squadra che affronterà il campionato 2020-2021. Il presidente Franco Gostinelli e i suoi collaboratori stanno valutando vari profili, si conta di chiudere entro più o meno la metà della prossima settimana.