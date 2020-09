Secondo titolo nazionale per Elisa Ferri, dopo quello nel ciclocross arriva quello di mountain-bike

di Michele Bossini

Sul podio anche il fratello Tommaso, vicecampione d'Italia fra gli allievi



Foto dalla pagina facebook dell'Olimpia Valdarnese

Elisa Ferri, giovane atleta dell'Olimpia Valdarnese, ha fatto il bis e dopo avere conquistatato quest'inverno, con un finale da brividi, il tricolore di ciclocross ha portato a casa, fra le esordienti del primo anno, il titolo nazionale di mountain-bike.

Nell'impegnativa prova del Ciocco, in Garfagnana, Ferri ha dimostrato le sue grandi doti mettendo in file tutte le avvesrsarie. Di notevole spessore anche la prova del fratello Tommaso, anch'egli tesserato per l'Olimpia Valdarnese, che con una buona condotta di gara si è laureato vicecampione d'Italia allievi a un soffio dal vincitore.