Scuole, parcheggi, nuova viabilità: nel 2020 al via i cantieri. Benucci: "Investimenti per oltre 4 milioni di euro"

di Glenda Venturini

Dalla scuola di Leccio al rifacimento dello stadio; dalla frana di Taborra alla nuova viabilità di Vaggio; fino a parcheggi, marciapiedi e opere nelle frazioni. "Tanti progetti già pronti, alcuni già appaltati, per dare ai cittadini le opere più richieste e necessarie", annuncia il sindaco Cristiano Benucci





Una serie di lavori per oltre 4 milioni di euro di investimenti: arriveranno sul territorio comunale di Reggello e riguarderanno diversi settori, dalla viabilità alle scuole, dalla messa in sicurezza idrogeologica all'efficientamento energetico. Ad annunciare l'imponente piano di investimenti in opere pubbliche è il sindaco di Reggello, Cristiano Benucci, che spiega punto per punto quali sono i lavori in arrivo.

"Sarà un anno importante, in cui partiranno molti interventi che abbiamo già appaltato, e in cui porteremo in fondo le progettazioni di altri lavori che partiranno quindi a seguire - ha spiegato Benucci - tra le opere già appaltate, ad esempio, c'è l'ampliamento della scuola di Leccio, opera da 845mila euro, di cui 700mila finanziati dallo Stato; la rotatoria di Cascia appena messa a gara, per 310mila euro di cui 75mila dalla Regione Toscana; il rifacimento dello stadio comunale e della pista di atletica, lavoro da 600mila euro di cui 450mila dal Coni".

Aver saputo intercettare fondi dagli enti sovraordinati, in particolare Regione e Stato, è stata la carta vincente per mettere in campo molti di questi interventi: "Per gli impianti sportivi di Leccio, investimento da 135mila euro, metà dei soldi vengono dalla Regione; per la frana di Taborra, che finalmente vedrà un intervento sostanziale, ci sono ben 380mila euro dal Ministero, su un totale di 390mila euro di spesa; abbiamo avuto anche 90mila euro di fondi dallo Stato per l'efficientamento energetico degli edifici pubblici".

E poi le opere in collaborazione con gli altri comuni: "Non si può pensare di amministrare un comune come entità a sé stante, ma è necessario collaborare e operare con accordi e convenzioni. Così è stato - elenca Benucci - per la nuova viabilità di Vaggio, intervento che nel complesso ha un costo di 990mila euro, e che faremo insieme al vicino comune di Castelfranco Piandiscò, investendo per la nostra parte circa 380mila euro; così anche per i parcheggi alle Fornaci, frutto di un accordo con l'ex comune di Incisa, per un investimento di 275mila euro che sosterremo a metà con l'Amministrazione di Figline e Incisa. Infine, arrivano anche i fondi per la strada della Consuma: 300mila euro, di cui 200mila messi a disposizione dalla Regione Toscana grazie al lavoro dell'assessore Ceccarelli, per rimettere a nuovo il collegamento fra Vallombrosa e la Consuma. Anche qui, i 100mila euro restanti saranno a metà fra il comune di Reggello e quello di Pelago".

Nell'elenco ci sono anche una serie di opere 'minori' su cui investirà direttamente il comune di Reggello: i marciapiedi a San Donato (68.500 euro); i parcheggi di Poggiolini (70mila euro) e Cavalastro (35mila); il completamento dei lavori del palazzo di Carnesecchi in progettazione (100mila euro); le opere di urbanizzazione a Cancelli e San Donato, che il comune completerà dopo aver riscosso le polizze fideiussorie, a fronte delle carenze dei realizzatori (108mila euro in tutto).

"Alle opere del comune - ha concluso il sindaco Benucci - non dimentichiamo che andranno sommate anche quelle importantissime del fondovalle: il Lotto 3 della Variante alla Sr69, già appaltato, partirà non appena sarà concluso il Lotto 1, prevedivibilmente entro il primo trimestre 2020: si andrà così a rifare tutto il tratto di Pian di Rona. E poi, con l'accordo con Autostrade nell'ambito della terza corsia, arriveranno anche la sistemazione del viadotto verso i Piani della Rugginosa, e il nuovo asilo dei Ciliegi".