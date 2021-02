Scuole di Leccio e Cancelli: via libera ai lavori di efficientamento energetico per 180mila euro

di Glenda Venturini

L’Amministrazione Comunale di Reggello ha deciso di utilizzare il contributo statale ricevuto di 180mila euro per l’efficientamento energetico degli edifici scolastici di Leccio e Cancelli: approvata in Consiglio la variazione di bilancio



La scuola dell'infanzia a Cancelli

Saranno investiti sugli edifici delle scuole di Leccio e di Cancelli, i 180mila euro ricevuti come contributo statale per l'efficientamento energetico dal Comune di Reggello. Il Consiglio comunale ha approvato nella seduta di venerdì la variazione di bilancio per finanziare i lavori di efficientamento energetico nei due plessi.

L’intervento più consistente riguarda l’edificio scolastico della scuola dell'infanzia di Cancelli per il quale saranno impiegati 120mila euro. Nel plesso sarà risistemato il tetto che necessita di manutenzione e sarà realizzato un ‘cappotto’ isolante che permetterà una minore dispersione del calore.

Lo stesso intervento di realizzazione del ‘cappotto’ interesserà anche la scuola primaria di Leccio, per un investimento totale di 60mila euro. Nella frazione di Leccio questi lavori alla scuola elementare completeranno un più ampio intervento che ha visto anche la realizzazione (con un altro finanziamento) della scuola materna; questo farà si che nella frazione tutto il plesso sia completamente rinnovato.