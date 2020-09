L'amministrazione comunale di Montevarchi ha ampliato la possibilità di screening sierologico per la ripresa delle scuole anche agli studenti delle scuole superiori, residenti a Montevarchi che frequentano altre scuole del territorio, le cui famiglie ne faranno richiesta

Test sierologici Covid-19 anche per gli studenti delle scuole superiori di Montevarchi: è quanto annunciato dall'amministrazione comunale che ha deciso di ampliare la possibilità di screening a questa categoria di studenti dopo gli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado.

Il "Progetto Sperimentale di screening sierologico" e il suo ampliamento vengono spiegati così dall'amministrazione comunale: "Abbiamo deciso di ampliare il progetto per la ripresa della scuola in sicurezza anche agli studenti degli Istituti delle scuole secondarie di secondo grado che frequentano gli istituti posti nel territorio comunale. L'Amministrazione Comunale ha deciso di ampliare questa opportunità anche agli studenti residenti a Montevarchi che frequentano altre scuole del territorio, le cui famiglie ne faranno richiesta."

"Con il consenso dell’Associazione Nazionale dei Pediatri, è iniziato il 7 settembre il progetto di screening tramite test sierologici gratuiti, su base volontaria da parte dei genitori - continua l'amministrazione - in modo tale da evitare il rischio di un ritorno di possibili focolai anche asintomatici, all’interno dell’ambiente scolastico. Lo screening è completamente a titolo gratuito, si svolgerà con personale infermieristico e medico formato. Le famiglie che decidono di far sottoporre i propri figli al test verranno contattati per concordare giorno ed ora per la somministrazione del test e la sede in cui recarsi.