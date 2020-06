Scuola, parla la dirigente scolastica dell'Istituto comprensivo Marconi

di Monica Campani

Emilia Minichini fa il punto sulla ripartenza nella scuola da settembre





Dopo il decreto sulla scuola approvato dalla Camera che disciplina gli Esami di Stato conclusivi del I e del II ciclo di istruzione, la valutazione finale degli alunni, la conclusione dell'anno scolastico 2019/2020 e l'avvio del 2020/2021, adesso gli addetti ai lavori aspettano "le linee guida per settembre, per riportare gli studenti a scuola in presenza e in sicurezza", come ha affermato il Ministro Azzolina.

Fa il punto il dirigente scolastico dell'Istituto comprensivo Marconi di San Giovanni, Emilia Minichini. "Abbiamo ricevuto diversi documenti dal Ministero dell'Istruzione su come gestire l'inserimento degli studenti ma sinora non ci sono indicazioni precise. Dovremo comunque garantire il ritorno degli studenti in sicurezza, mantenendo le distanze. Questo preoccupa non poco perchè la socialità è fondamentale".

"Vanno rimodulati gli orari e deve essere consentita la presenza degli studenti accorciando i tempi. E mi sembra la soluzione più percorribile. C'è già un tavolo in Valdarno con gli alktri dirigenti per consentire un'offerta formativa omogenea per tutto il territorio".