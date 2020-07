Scuola, interventi in corso per il plesso di Leccio e il giardino della scuola Oriani

di Matteo Mazzierli

Due interventi dal valore complessivo di più di un milione di euro per le due scuole di Reggello. Verso la riapertura a settembre





Sono iniziati da qualche settimana gli interventi per la scuola di Leccio e la scuola Oriani a Reggello, oltre all'impegno dell'amministrazione per garantire la ripresa dell'attività educativa in sicurezza, il sindaco Cristiano Benucci ha reso noto due interventi in corso per le due scuole.

900mila euro di investimento complessivo per l'ampliamento della scuola di Leccio e 300mila euro per il nuovo giardino pertinenziale della scuola Oriani: i lavori dal valore complessivo di più di un milione di euro sono già iniziati e si prevede siano finiti prima dell'inizio dell'anno scolastico, una questione centrale e di impegno quotidiano come lo definisce il primo cittadino di Reggello.

"Grazie ad un ottimo lavoro di coordinamento con il nostro Istituto Comprensivo il rientro a settembre avverrà senza grandi sconvolgimenti - annuncia Benucci - Il tempo scuola non sarà ridotto, le classi non saranno spostate in strutture esterne e il servizio di mensa e trasporto scolastico sarà garantito, il tempo pieno sarà mantenuto. Stiamo verificando se sarà possibile mantenere, se compatibile con le norme di legge in vigore, il servizio di post scuola."

"Con la Direzione Scolastica e il Consiglio di Istituto abbiamo pianificato gli interventi, gli acquisti e le modalità di rientro - conclude Benucci - Allestiremo nuove aule, acquisteremo nuovi arredi e interverremo strutturalmente per aumentare gli spazi così da renderli idonei al distanziamento sociale e alle linee guida ministeriali.