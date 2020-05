Scuola, il PD scrive "Urgente trovare spazi per le scuole per il nuovo scolastico"

di Matteo Mazzierli

Trovare spazi per il nuovo anno scolastico, anche riorganizzando strutture e utilizzando circoli, case di riposo e oratori. La richiesta del PD di Montevarchi





Richiesta e proposta da parte dell'Unione Comunale Partito Democratico sulla questione scuole, il gruppo consiliare ha reso noto un comunicato in cui rivolge l'attenzione alla scuola e alla sua ripartenza a settembre, chiedendo anche l'eventuale riorganizzazione di altre strutture.

"Trovare spazi per le scuole di Montevarchi per poter iniziare il nuovo anno scolastico a settembre tutti in classe, o per lo meno, per più tempo possibile e superare così la didattica a distanza - scrive il PD - Tutti concentrati, giustamente, sulla ripresa delle attività economiche, ma c'è bisogno anche a livello locale di cominciare immediatamente ad organizzare anche la scuola, per non trovarsi impreparati a settembre. Una cosa è certa: per assicurare il distanziamento sociale gli spazi attuali non saranno sufficienti e allora c'è bisogno fin da subito, approfittando delle aule vuote, di riorganizzare gli spazi e trovarne anche di nuovi."

"Proponiamo di utilizzare quindi a questo scopo anche i tanti spazi ad uso pubblico che il nostro territorio può offrire - afferma il PD - locali come circoli, oratori e case del popolo sono gli spazi più adattabili ad un utilizzo scolastico, anche perché dotati di servizi, accessori ed abbattimento delle barriere architettoniche. Potrebbe bastare, visto che molti di questi luoghi hanno già ricevuto contributi pubblici per la loro costruzione o la loro ristrutturazione, un rimborso per le spese. Perché allora non pensare da subito di utilizzarli per il tempo scuola?"

"Chiediamo quindi all'Amministrazione comunale di concentrarsi sulla riorganizzazione degli spazi esistenti - conclude il PD - ma anche di svolgere fin da subito un censimento di questo tipo di locali e delle loro potenzialità. Spetterà poi comunque all'istituzione scolastica trovare il modo di utilizzo migliore."