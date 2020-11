Screening per le scuole, terza fase dei sierologici. E Chiassai annuncia: "Altri 6mila test rapidi per i cittadini"

di Glenda Venturini

Riprende per la terza volta a Montevarchi lo screening con test sierologici gratuiti per i ragazzi delle scuole. Prenotazioni online





Terza mandata per gli screening dedicati ai bambini delle scuole a Montevarchi. Per la terza volta, saranno effettuati i test sierologici gratuiti, su base volontaria, agli studenti delle scuole Primarie, Secondarie di I e di II grado del territorio comunale e agli studenti di Montevarchi che frequentano altri Istituti scolastici.

L’iniziativa si svolgerà ancora con il personale medico ed infermieristico del Corpo Militare della Croce Rossa Italiana, sabato 28 novembre, dalle ore 9.00 alle ore 16.00, presso la postazione allestita nel resede della piscina comunale, lungo viale Matteotti. La prenotazione on line è obbligatoria collegandosi a https://comunemontevarchi.deskpa.it.

Il Sindaco Silvia Chiassai Martini ha ribadito l’importanza dello screening dei ragazzi delle scuole: “Il Comune si riattiva per la terza volta, come promesso, per l’effettuazione di uno screening con i test sierologici gratuiti, su base volontaria, agli studenti: un impegno che continuiamo a rinnovare per dare un sostegno concreto alla tutela della salute pubblica con la possibilità, nel caso che il sierologico risulti positivo, di avviare subito la procedura per il tampone molecolare da parte del Pediatra o del Medico curante".

Nei primi due appuntamenti si sono sottoposti al monitoraggio 2.500 ragazzi. "I test sierologici - ha aggiunto Chiassai - saranno effettuati sempre dal personale medico ed infermieristico del Corpo Militare volontario della Croce Rossa Italiana che in questi mesi sta prestando un servizio straordinario per la nostra comunità".

Il sindaco ha anche annunciato l'arrivo di altri 6mila tamponi rapidi gratuiti per i cittadini: "Grazie alla raccolta del Fondo Emergenza Coronavirus, promosso da Curva Sud, Memorie Rossoblù, Aquila Calcio e Avis, arriveranno a breve altri 6000 tamponi antigenici rapidi per continuare lo screening ancora più accurato sulla cittadinanza, rivolto soprattutto alla fascia della popolazione di anziani e categorie più fragili. Tramite la modalità Drive Through e attraverso la disponibilità dell’Istituto Gaetano Palloni che ha messo a disposizione gratuitamente sede e professionalità, è stato esaurito in poche settimane il primo ordine di 1000 tamponi antigenici rapidi. Un servizio importante a supporto del sistema sanitario pubblico. Mi preme ancora una volta sottolineare che i montevarchini in questo difficile momento non devono sentirsi soli e che insieme riusciremo a uscire da questa pandemia che ha cambiato radicalmente le nostre vite”.