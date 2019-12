Scontro tra un’auto e un pulmino, quattro i feriti di cui due bambini

di Monica Campani

Sul posto il 118 con ambulanza e automedica e i vigili del fuoco





Scontro in via 1° maggio a Terranuova tra un'auto e un pulmino. Sul posto il 118 con ambulanze e automedica. Quattro in tutto i feriti: due bambini che erano sul pulmino sono stati portati in codice verde alla Gruccia, l'autista e la conducente della macchina sono stati trasportati in codice giallo al pronto soccorso.

Nello scontro l'auto ha colpito un quadro elettrico togliendo l'elettricità ad alcuni palazzi circostanti. In uno si trova anche una donna di 66 anni che vive attaccata ad un macchinario. L'automedica si è quindi diretta nell'abitazione per dare eventuale supporto mentre i vigili del fuoco hanno effettuato un allaccio di fortuna in attesa che il guasto sia riparato.