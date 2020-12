Scontro tra due auto sulla Castagneta, due persone ferite. Interviene anche Pegaso

di Glenda Venturini

Due le auto coinvolte nello scontro. Un 18enne è stato portato in codice rosso alle Scotte in elisoccorso; ferite meno gravi per un 59enne, in codice giallo alla Gruccia





Incidente stradale nel tardo pomeriggio sulla strada provinciale della Castagneta, alle porte di Pian di Scò. Due le auto coinvolte nello scontro, avvenuto intorno alle 18,30, la cui esatta dinamica sarà ricostruita a cura dei Carabinieri intervenuti sul posto.

Due le persone rimaste ferite: un 18enne, più grave, è stato portato con l'elisoccorso Pegaso alle Scotte di Siena, in codice rosso. L'altro conducente, un uomo di 59 anni, ha riportato traumi minori ed è stato portato al pronto soccorso dell'Ospedale del Valdarno in codice giallo.

Sul posto hanno operato i soccorritori dell'automedica del Valdarno, le ambulanze della Misericordia di Castelfranco e della Misericordia di San Giovanni, oltre all'Elisoccorso Pegaso 2, i Vigili del fuoco e i Carabinieri.