Scontro sulla Regionale fra Figline e San Giovanni, due feriti non gravi. Lunghe code

di Glenda Venturini

L'incidente è avvenuto intorno alle 7.30 all'altezza di Restone. Almeno due i mezzi coinvolti. L'incolonnamento si è risolto solo dopo quasi un'ora



(immagine di repertorio)

Un incidente stradale è avvenuto questa mattina alle 7.30 sul tratto di Regionale 69 fra Figline e San Giovanni, all'altezza della località Restone. Almeno due i mezzi coinvolti: sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 della Misericordia di Figline, che hanno preso in carico una donna di 43 anni, in codice giallo, e un uomo di 54, in codice verde. Entrambi sono stati portati al Serristori.

Lunghe code si sono formate lungo il tratto, anche in considerazione dell'orario di massimo traffico del mattino. La circolazione è ripresa lentamente solo dopo le 8, quando si sono concluse le operazioni di soccorso e di rimozione dei mezzi coinvolti.