Scontro fra tre auto sulla provinciale del Botriolo, soccorsi per tre persone rimaste ferite

di Glenda Venturini

Per una delle persone coinvolte è intervenuto anche l'elisoccorso Pegaso, atterrato allo stadio di Pian di Scò





Uno scontro che ha visto coinvolte tre auto si è verificato nel pomeriggio, intorno alle 17, sulla Strada provinciale di Botriolo. Da ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Intervenuti anche Vigili del fuoco, Polizia municipale e Carabinieri.

Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 sia dal Valdarno aretino, con automedica e ambulanze, sia dal Valdarno fiorentino: presenti le Misericordie di Castelfranco, Figline e San Giovanni.

Sono tre i feriti, di cui uno in condizioni più serie: per quest'ultimo, un uomo di 46 anni, è stato richiesto anche l'intervento dell'elisoccorso Pegaso che è atterrato allo stadio comunale di Pian di Scò, area per atterraggio con visore notturno. L'uomo ha riportato la frattura di una gamba e un trauma all'addome, ed è stato portato in codice rosso a Careggi.

Gli altri due feriti sono un ragazzo di 16 anni e una donna di 62 anni, portati entrambi in codice giallo al pronto soccorso della Gruccia.