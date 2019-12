Scontro fra auto e scooter, in gravi condizioni un 14enne

di Glenda Venturini

L'incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio a San Giovanni. Sul posto 118, Vigili del fuoco e Carabinieri. Allertato anche Pegaso, che ha portato il ragazzo in codice rosso a Siena





Un grave incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio a San Giovanni: in gravi condizioni c'è un ragazzo di 14 anni. Lo scontro è avvenuto in via Martiri della Libertà poco prima delle ore 18, coinvolti un'auto e uno scooter. L'esatta dinamica sarà ricostruita dai Carabinieri.

Il ragazzo a bordo dello scooter è finito a terra, è stato soccorso dagli operatori del 118 arrivati sul posto con due ambulanze e l'automedica. Il ragazzo è stato rianimato e intubato sul posto.

In considerazione delle sue condizioni, è intervenuto Pegaso per prelevare il 14enne dalla piazzola della Gruccia. Con l'elicottero è stato trasportato in codice rosso per trauma cranico, facciale e toracico alle Scotte di Siena. Sul posto anche i Vigili del fuoco.