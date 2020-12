Sconfitta non senza rammarico per la Futsal Sangiovannese a Grosseto

di Michele Bossini

La squadra valdarnese si è arresa ai padroni di casa per 4-3





Turno di recupero della quinta giornata del campionato di serie B girone C (in origine programmato per il 14 novembre) negativo per la Futsal Sangiovannese, che a Grosseto è stata sconfitta in rimonta 4-3 con il rammarico di non essere riuscita, sul 2-3, a sfruttare le occasioni create e a chiudere la partita.

La prima frazione di gioco si era conclusa 1-2, grazie a una doppietta del neo-arrivato (da Prato, in A2) Ortiz. Nella ripresa Jimenez aveva fissato la rete del 2-3, a 2' alla conclusione il 3-3 dei padroni di casa, che hanno poi trovato il gol della vittoria nel corso dell'ultimo minuto.