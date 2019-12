Scippa una donna in bicicletta: preso e denunciato dalla polizia

di Monica Campani

I fatti sono accaduti martedì. Lo scippatore è stato rintracciato in via IV novembre a Montevarchi



foto di repertorio

Scippa della borsa un'anziana signora che stava percorrendo via Gramsci a Montevarchi. La donna chiama la sala operativa del commissariato di polizia e gli agenti rintracciano l'uomo, un 36enne del luogo, in via IV novembre.

La signora, come ha raccontato agli agenti della squadra volante e della squadra di polizia giudiziaria del commissariato, era stata avvicinata da un giovane che con un rapido gesto le aveva strappato dalla spalla la sua borsa con all’interno documento, effetti personali, denaro ed un telefono cellulare.

Grazie alla descrizione dello scippatore da parte della donna e alla visione real-time delle telecamere dell’impianto di videosorveglianza del Comune di Montevarchi effettuata da altri operatori del Commissariato, la polizia è riuscita ad individuare immediatamente l’uomo che dopo 15 minuti è stato trovato vicino allo scalo ferroviario di Montevarchi. Il 36enne ha ammesso subito le proprie responsiabilità e ha indicato anche il luogo dove aveva abbandonato la borsa. Per lui è scattata una denuncia per furto con strappo.