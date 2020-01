Saranno Sangiustinese e Cavriglia a sfidarsi nella finale della Coppa di Terza categoria

di Michele Bossini

Le due valdarnesi in semifinale si sono sbarazzate di Poppi e Tucar





Saranno due squadre valdarnesi, Sangiustinese e Cavriglia, ad affrontarsi nella finale della Coppa di Terza categoria per il girone aretino.

Alla Sangiustinese, dopo il successo per 0-2 nella gara di andata a Poppi, è bastato pareggiare (2-2 il finale) nel match di ritorno per passare il turno. Il Cavriglia, vittorioso sulla Tuscar in casa nella gara di andata per 1-0, con lo stesso risultato si è imposto anche nella partita di ritorno.