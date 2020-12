Sangiovannnese scoppiettante, battuto 2-3 il Tiferno Lerchi

di Michele Bossini

Grazie alla reti di Barellini, Geradini e Polo il Marzocco artiglia i tre punti





Tornata in campo dopo oltre un mese e mezzo dall'ultima volta (era il 28 ottobre), la grande voglia di giocare della Sangiovannese si è tramutata in una prova maiuscola, con gli azzzurri che nel recupero di questa settima giornata del girone E di seria D hanno battuto in trasferta 2-3 il Tiferno Lerchi dell'ex Nofri.

Per il Marzocco si tratta di tre punti importanti frutto di una vitttoria, ai danni di una squadra con buone indivualità, più che meritata e nella quale i valdarnesi sono sempre stati, a parte una breve parentesi nel primo tempo, avanti nel punteggio.

Il primo tempo si era chiuso 1-2: dopo un buon avvio da parte della squadra di casa che aveva anche colpito una traversa, al quarto d'ora il vantaggio del Marzocco a firma di Barellini. Al 32' la rete del paregggio ad opera di Peluso, ma prima di andare al riposo gli azzurri sono tornati avanti grazie a un gol su punizione dal limite di Gerardini.

Nella seconda frazione gli umbri hanno cercato di reagire, senza però mai creare grossi pericoli. A una decina di minuti dalla fine la squadra di Iacobelli si è portata sull'1-3 con Polo che si è procurato e ha trasformato un calcio di rigore; allo scadere la Tiferno Lerchi ha accorciato le distanze con Peluso dagli undici metri (fallo di mano in area di un giocatore azzurro), per un 2-3 che non è più cambiato.