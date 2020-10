Sangiovannese in grande spolvero, Ostiamare sconfitto fra le mura amiche

di Michele Bossini

Il Marzocco, in campo con otto quote, ha vinto 1-3 in casa dei romani



AllenamenLa festa dei giocatori della Sangiovannese negli spogliatoi (foto dalla pagina facebook della società)

In una quinta giornata del campionato di serie D nella quale causa Covid si sono giocate soltanto tre partite, la Sangiovannese ha colto un importante successo esterno, andando a vincere per 1-3 in casa dell'Ostiamare. Buona la prestazione degli azzurri, che con un undici molto giovane (otto le quote in campo) hanno conquistato tre punti importanti coi romani che invece restano a quota uno.

La prima frazione di gioco si era conclusa 1-2 grazia a una doppietta di Papi, a segno al 24' dalla distanza e poi su calcio di rigore al 34' (fallo in area subito da Mencagli). Prima dell'intervallo la squadra di casa era riuscita ad accorciare le distanze con Vasco dagli undici metri creando nel secondo tempo anche un paio di occasioni pericolose, quindi a un paio di giri di orologio alla fine Ceccuzzi ha messo in fondo al sacco il gol dell'1-3 che ha chiuso i giochi.