Sangiovannese e Montevarchi avanti forza tre

di Michele Bossini

Vittoria per 3-1 della Sangiovannese sulla Tiferno Lerchi, il Montevarchi ha battuto 0-3 lo Scandicci





Bella prova per la Sangiovannese, che nel turno del Giovedì Santo ha battuto per 3-1 la forte Tiferno Lerchi e messo via tre punti molto importanti in quanto permettono di guadagnare terreno sulla zona play-out. Il gol del vantaggio azzurro dopo 11' con Lunghi su suggerimento di Lorenzoni, attorno alla metà della prima frazione il raddoppio firmato da Bencini con un bel diagonale, quindi prima dell'intervallo la squadra umbra ha accorciato le distanze. Nella ripresa il Marzocco ha saputo bene contenere le folate offensive della Tiferno Lerchi, poi al 34' ha trovato il gol della sicurezza con Falomi.

Vittoria tutto sommato agevole per il Montevarchi, che in casa dello Scandicci ha vinto 0-3 e, visto il pareggio della capolista Trastevere con il Trestina, il ritardo degli aquilotti (che hanno una partita ancora da recuperare) si è ridotto a sole sei lunghezze. Ai rossoblù è bastato un tempo per chiudere la contesa: dopo solo otto giri di lancette il vantaggio con un bel tiro dalla distanza di Cela, pochi minuti dopo il raddoppio grazie a un' autorete, quindi la terza rete a firma di Frugoli prima dell'intervallo. Nella ripresa il Montevarchi si è limitato gestire il vantaggio, fino al triplice fischio.