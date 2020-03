San Giovanni sportiva in lutto, si è spento Ivo Giorgi

di Michele Bossini

Fu presidente della Sangiovannese per quattordici stagioni fra la fine degli anni '60 e i primi anni '80



Foro dalla pagina facebook della Sangiovannese

San Giovanni sportiva in lutto, si è spento questa notte all'ospedale San Donato di Arezzo, dove era stato trasferito dalla rsa di Bucine, Ivo Giorgi. Aveva 95 anni e pare che a causare la sua scomparsa sia stato il Covid-19.

Il suo nome è legato a doppio filo a quello della Sangiovannese, tanto da essere ricordato negli oltre novanta anni di storia del Marzocco come il presidente piu longevo, ben quattordici stagioni

La sua avventura come numero uno del Marzocco prese avvio nella stagione 1969-170 succedendo a Giuliano Balestri e rimase in sella fino all'annata 1982-1983. Il suo miglior risultato fu il quarto posto nel campionato di serie C 1974-1975.