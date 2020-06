Saluto di fine anno scolastico al campo sportivo. Neri: "Una mattina di commozione"

di Matteo Mazzierli

Si è svolto questa mattina presso il campo sportivo di Pergine il saluto agli alunni di quinta elementare e terza media della scuola di Pergine e dell'Istituto Comprensivo di Bucine. Presenti insegnanti, il sindaco, l'assessore alla cultura e la Racchetta

Un momento conclusivo in cui i ragazzi di quinta elementare e terza media hanno avuto l'occasione di rivedersi per un simbolico arrivederci: il saluto di fine anno scolastico si è svolto al campo sportivo di Pergine con gli studenti della scuola di Pergine e dell'Istituto Comprensivo di Bucine con la collaborazione del sindaco Simona Neri, l'assessore alla cultura Elisabetta Chiera, il corpo insegnanti e la protezione civile, la Racchetta.

"Se non puoi essere il sole, sii una stella. Sii sempre il meglio di ciò che sei... Questo è il messaggio di saluto e di augurio che le insegnanti hanno rivolto ai loro alunni questa mattina - scrive il sindaco Neri - Alunni di quinta elementare e terza media per una mattina all'insegna della commozione e dell'emozione pur nel pieno rispetto del distanziamento sociale, di tutte le prescrizioni per la sicurezza anche grazie al supporto della protezione civile, la Racchetta."

"I ragazzi: dobbiamo pensare a loro, e non solo in questo momento di chiusura d’anno scolastico - continua Neri - spesso non si accorgono dell'importanza di alcune fasi della vita ed a distanza di tempo ricordano con tanta nostalgia gli anni delle elementari, delle medie. È nostra responsabilità aiutarli a chiudere i cicli e a guardare al futuro. Tutto è, tutto è stato separazione. Oggi più che mai la scuola ha dovuto immergersi nella realtà e questa mattinata forse ha contribuito a prendere consapevolezza di un traguardo raggiunto, imparando a godersi un momento di saluto così semplice ma così difficile, quindi prezioso."

"L'epidemia ha portato i ragazzi a fare drammatiche rinunce - conclude Neri - questo momento va anche sfruttato per insegnare loro a gestire al meglio la frustrazione, fornendogli vicinanza per affrontare questo momento doloroso, e per fargli capire che esistono delle regole da rispettare. La nostra presenza qui allo stadio, la mia e quella dell'Assessore Elisabetta Chiera, ha voluto confermare il nostro impegno e supporto per organizzare al meglio gli spazi didattici per il nuovo anno scolastico ma soprattutto siamo qui per ringraziarli, uno ad uno: siete stati eccezionali bambini, con i vostri sacrifici e le vostre rinunce avete contribuito e state continuando a contribuire, con grande responsabilità a sconfiggere il virus. A voi va tutta la nostra riconoscenza."