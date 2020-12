Salta la cena di Natale della Croce Rossa di Incisa e allora l'associazione dona un defibrillatore alla comunità

di Glenda Venturini

Le misure anti-Covid hanno costretto i volontari a rinunciare alla tradizionale cena conviviale: per questo i fondi destinati all'evento sono stati impegnati per acquistare un nuovo defibrillatore





La comunità di Incisa ha ora un nuovo defibrillatore a disposizione: è un dono della Croce Rossa locale, che ha deciso di investire così i soldi che erano stati destinati alla tradizionale cena di Natale per i volontari e gli operatori, che però non si è potuta svolgere per via delle misure anti-Covid.

"Abbiamo pensato - spiega il Presidente della Cri di Incisa, Giovanni Paolo Foderaro - di utilizzare quei soldi per un dono che fosse utile a tutta la comunità incisa. Abbiamo deciso così di installare un defibrillatore proprio nei pressi della nostra sede: gli altri due presenti a Incisa sono infatti distanti, uno nel palazzo comunale e uno al distretto sanitario. Ora dunque ce ne sarà uno proprio in mezzo alla piazza dove si svolgono molte delle iniziative principali".

Sono stati in particolare i consiglieri della Cri incisana, Manuela Bissaro e Leonardo Luchini, che hanno promosso e voluto fortemente questa donazione. "Nonostante la pandemia e tutta questa complicata situazione, noi ci siamo sempre - sottolineano dalla Croce Rossa - e non dimentichiamo quanto sia importante anche la questione della defibrillazione per intervenire in tempo e salvare vite".