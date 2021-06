Sabato il primo evento ufficiale nella nuova pista di atletica di Montevarchi

di Michele Bossini

Il biathlon ragazzi e ragazze più una gara di salto in lungo cadette per il battesimo





Importante appuntamento di atletica sabato a Montevarchi e sarà il primo evento ufficiale che si svolge nella nuova pista dello stadio "Brilli Peri"

Con la regia della polisporiva "Rinascita", si svolgeranno le gare di biathlon ragazzi e ragazze valide come fase provinciale e interprovinciale del Trofeo nazionale delle province più una gara di salto in lungo categoria cadette.

Il via alle 15,30 con le prime prove della del biathlon, ossia i sessenta metri a ostacoli, a seguire la gara del salto in lungo per i ragazze e del getto del peso per le ragazze. Attorno alle 17.45 la gara di salto in lungo cadette.