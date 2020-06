Rubate le sedute esterne di un locale. I titolari di "La Tap Rignano" costretti a rimandare l'apertura

di Matteo Mazzierli

Il furto è avvenuto ieri e ha costretto la birreria artigianale di Rignano a posticipare la riapertura. I titolari: "Dopo tutti questi problemi certi gesti ti demoralizzano un po'".





Sono amareggiati, ma decisi a non mollare, i titolari della birreria artigianale "La Tap Rignano" costretti a posticipare la riapertura a causa di un furto avvenuto nella serata di ieri. I malviventi hanno sottratto tutti i bancali esterni del locale, almeno 80, impedendone di conseguenza la riapertura.

"Stavamo iniziando a sistemare il nostro spazio fuori in vista della riapertura - affermano i titolari - e stavamo sistemando tutte le sedute e i tavolini a norma di sicurezza in previsione dell'apertura prevista per venerdi 5 giugno. Il giorno seguente, entrati a lavoro, ci siamo subito accorti che era tutto sparito, tutte le nostre sedute fatte a mano con gli scarti dell'imballaggi dei nostri fusti di birra non c'erano piu, almeno 80 bancali che usavamo come appoggio per i nostri clienti. Adesso il 5 giugno non riapriremo, perche oltre a tutta la giungla di vecchie e nuove norme da rispettare dobbiamo anche ricostruire lo spazio esterno con nuove sedute e sicuramente non ce la faremo ad allestire tutto per questo venerdi."

"La morale della storia è che adesso ci troviamo con tre mesi di chiusura forzata - concludono i titolari - e proprio nel momento in cui vedevamo un barlume di luce, l'ignoranza di qualcuno senza scrupoli ci ha messo al tappeto, stiamo visionando le registrazioni delle telecamere per cercare i responsabili, ma oltre questo ci dispiace non poter riaprire per colpa di qualche ignorante."