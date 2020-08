RSA Fabbri Bicoli, smentita del sindaco Nicola Benini sulle affermazioni di Alleanza per Bucine

di Matteo Mazzierli

Dopo le critiche di Alleanza per Bucine sulla questione RSA, il primo cittadino di Bucine controbatte alle accuse





Arriva la confutazione del sindaco Nicola Benini sulle affermazioni di ieri di Alleanza per Bucine riguardanti lo stato della casa di riposo e i procedimenti del primo cittadino sull'esposto presentato dai familiari della RSA.

"Viste le notizie diffuse a mezzo stampa dalla lista "Alleanza per Bucine", smentisco di essere indagato in relazione alla indagine aperta dalla Procura di Arezzo a seguito dell'esposto presentato da alcuni familiari degli ospiti della Rsa di Bucine - dice il sindaco Benini - La struttura, come tutte le altre, annualmente è sottoposta al controllo di una commissione Usl ed è regolarmente autorizzata allo svolgimento delle attività. Nell'ultimo mese, finita l'emergenza Covid-19, abbiamo potuto effettuare le manutenzioni necessarie a spogliatoi ed impianto antincendio, impossibili da eseguire nei 4 mesi precedenti."

"Il Consiglio comunale, il comitato dei parenti e gli operatori sono stati periodicamente informati sull'evolversi della situazione e sarà mia cura continuare a tenerli aggiornati - prosegue Benini - Questa Amministrazione ha compiuto ogni sforzo possibile per garantire la massima assistenza e la massima sicurezza sia agli ospiti che agli operatori della Rsa, evitando una sospensione del servizio che sarebbe stata dannosissima in termini sanitari, sociali e occupazionali."

"Mi riservo di valutare se ci sono gli estremi per una querela - conclude Benini - Non è la prima volta che Alleanza per Bucine utilizza le vicende della Rsa per propri scopi politici creando allarmismi fra familiari ed operatori che oramai da più di quattro mesi sono sottoposti a uno stress eccezionale a causa dell'emergenza Covid-19."