RSA e Coronavirus, il gruppo "Avanti Montevarchi" chiede chiarezza sulla casa di riposo e sulla città

di Matteo Mazzierli

Il gruppo "Avanti Montevarchi" si è definito preoccupato per la vicenda dei contagi della città e della casa di riposo: "Chiarezza sul Coronavirus in città e sulla Casa di Riposo. Parlino i responsabili della struttura!"





Poca chiarezza e trasparenza secondo il coordinamento cittadino e gruppo consiliare di Avanti Montevarchi sui contagi da Covid-19 riscontrati nella città e nella casa di riposo, in quest'ultima sono, ad oggi, 40 i casi positivi.

"All'interno della provincia di Arezzo, il Valdarno è la vallata con il maggior numero di contagiati Covid-19 e Montevarchi è la città con i numeri più alti dell'intera zona sanitaria Valdarno - scrive Avanti Montevarchi - Siamo preoccupati per questa situazione e vogliamo la massima chiarezza e trasparenza. L’Amministrazione comunale, al di là dei video e dei selfie, non offre informazioni puntuali ed esaustive sia sul numero sia sull’origine dei contagi. Non offre informazioni precise sulla situazione e le condizioni degli ospiti della Casa di Riposo, uno dei centri del contagio, ormai dispersi in diverse strutture della Toscana e separati brutalmente da ogni contatto con i propri familiari.

"Proprio sulle vicende della Casa di Riposo, struttura, ricordiamo di proprietà del Comune ,la nebbia è più fitta - afferma Avanti Montevarchi - Abbiamo appreso dalla stampa e da scarne comunicazioni fatte ai consiglieri comunali che la Sindaca avrebbe presentato un esposto alla magistratura contro la ASL e la Cooperativa che gestisce i servizi nella struttura. Quali siano le motivazioni di tale esposto non è dato saperlo al netto di generiche accuse di mancanza di prevenzione. Crediamo invece che sia doveroso avere il quadro più preciso possibile sulla vicenda e di quanto succede giorno dopo giorno. Sempre dalla stampa apprendiamo che il Direttore Generale della ASL avrebbe avanzato richiesta di subentro nella gestione della struttura, una sorta di commissariamento, alla quale Silvia Chiassai Martini si sarebbe mostrata favorevole. Indiretta ma evidente dimostrazione della incapacità dell’attuale Presidente, del Consiglio di Amministrazione e del Direttore di far fronte agli eventi."

"Chiediamo dunque che gli organi di gestione della Casa di Riposo diano conto pubblicamente, con comunicati e video, di tutta la vicenda e della situazione attuale - conclude Avanti Montevarchi - Chiediamo inoltre che sia convocato al più presto una seduta del Consiglio comunale con all’ordine del giorno il tema del contagio e di quanto l’Amministrazione ha fatti e quanto intenda fare in vista di una auspicabile ripresa della normalità e alla quale partecipino per informare correttamente per quanto di loro competenza sia la presidente Granelli sia la direttrice Flavia Migliorini. Accanto agli onori delle cariche pubbliche deve esserci l’onere della trasparenza e della correttezza delle informazioni."