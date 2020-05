Rotatoria di via Marconi, parte l'intervento. Chiassai: "Mettere in sicurezza chi guida e frequenta la zona"

di Matteo Mazzierli

L'opera andrà a sostituire l'attuale incrocio per mitigare il traffico e garantire maggiore sicurezza



Immagine da Google Street View

Ha inizio il progetto che sostituirà l'attuale svincolo fra viale Diaz e via Marconi con una rotatoria: a darne notizia sono stati il sindaco di Montevarchi Silvia Chiassai Martini e l'assessore ai lavori pubblici Lorenzo Posfortunato.

"Lo scopo sarà quello di mettere in sicurezza la zona e permettere un afflusso più corretto del traffico - ha affermato la prima cittadina - è una zona attenzionata dove purtroppo negli ultimi anni sono avvenuti molti incidenti e si creano frequentemente ingorghi e file frequenti durante certe fasce orarie, come l'uscita dei lavoratori dalle aziende. Questo è un intervento importante per il territorio che potrà aiutare e mettere in sicurezza chi guida e frequenta questa zona."

"Un intervento importante che cerca di mitigare quella che è una zona rossa del traffico di Montevarchi - spiega l'assessore Posfortunato - un intervento essenziale per una strada ormai considerata totalmente inadeguata e su cui sarà necessario mettere quanto prima mano ad un piano del traffico che è subordinato al nuovo piano strutturale che gli uffici stanno ideando; sicuramente non restituirà quell’adeguatezza di cui oggi avrebbe bisogno ma ci darà un po' più di tempo."