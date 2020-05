Ritorno di Morandini alla Sangiovannese, a breve l'incontro decisivo

di Michele Bossini

Fra i nomi che circolano per andare a ricoprire la carica di direttore generale dopo l'addio di Del Grosso in pole è quello di Giuseppe Morandini





Anche se ancora non è arrivata nessuna nota ufficiale dalla sede di piazza Palermo, circola ormai da alcuni giorni la voce che, dopo tre anni, il direttore generale Nicola Del Grosso abbia deciso di lasciare la Sangiovannsese.

Fra i nominativi dei canddati per andare a ricoprire la carica di direttore generale, in pole è quello di Giuseppe Morandini, che è di San Giovanni e che fu direttore sportivo ai tempi del compianto Arduino Casprini e dirigente agli inizi della gestione della famiglia Lazzerini.

Interpellato telefonicamente, Morandini ha confermato di essere stato cercato dall'attuale dirigenza, senza avere però ancora deciso niente: "C'è stato un contatto, ma ci devo pensare bene prima di accettare o rifiutare. In particolare -dice Morandini- voglio capire bene come funziona e come è adesso organizzata la società, visto che sono fuori da una decina d'anni. A breve dobbiamo rivederci -conclude- e in quell'occasione comunicherò quello che ho deciso".

A questo punto non resta che aspettare, per sapere se la casella del direttore generale sarà ricoperta da Morandini o se invece si dovranno battere altre strade, per poi cominciare a ragionare in chiave 2020-2021.