Riqualificazione del campo di calcio a 11 al parco Tiziano Terzani. Il punto sui lavori

di Matteo Mazzierli

Il punto del sindaco sugli interventi per la realizzazione del campo di calcio a 11 all'interno del parco pubblico Tiziano Terzani a Terranuova





Sarà presumibilimente il mese di maggio, quello in cui i cittadini di Terranuova potranno vedere completato il campo di calcio a 11: i lavori all'interno del parco pubblico Tiziano Terzani stanno procedendo senza problemi, come ha affermato il sindaco di Terranuova, Sergio Chienni, e dovrebbe permettere, entro l'estate, un nuovo campo da calcio a 11 omologabile per la terza categoria, terza categoria U21, Juniores Provinciale U18 e terza categoria U18, oltre che a tutte le squadre da calcio amatoriale del territorio.

Iniziati a settembre 2020, gli interventi, per complessivi 485mila euro, prevedono, tra le altre opere di miglioria, la realizzazione di un manto in erba sintetica e la manutenzione degli spogliatoi. “È già stata completata la ripulitura dell’area - ha detto il Sindaco, Sergio Chienni - con la predisposizione degli impianti di irrigazione e di illuminazione."

"In queste settimane - aggiunge Chienni - sono anche state installate le nuove quattro torri di illuminazione del campo. In più, sono in corso i lavori di drenaggio perimetrale del campo a cui seguirà la realizzazione del drenaggio interno”.

"Successivamente, quando sarà completato il drenaggio, verrà posto il manto in erba sintetica, le recinzioni perimetrali, gli arredi e la manutenzione ai locali spogliatoi. Nonostante le difficoltà causate dall’emergenza sanitaria - ha concluso il primo cittadino - i lavori procedono e la loro conclusione è prevista entro maggio 2021”.

