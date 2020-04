Ripresa degli allenamenti, la Lnd attende delle risposte dal Governo

di Michele Bossini

il Ministro dello sport si è impegnato ad approfondire la questione, si auspica una soluzione a breve



Il presidente della Lega nazionale dilettanti Cosimo Sibilia (foto da www.lnd.it)

Al termine del vertice con il Ministro dello sport Vincenzo Spadafora e le componenti della Figc, il presidente della Lega nazionale dilettanti Cosimo Sibilia ha fatto un po' il punto della situazione circa la spinosa questione della ripresa degli allenamenti, sulla quale non ci sono ancora troppe certezze anche perchè prima ogni ipotesi deve essere valutata dal comitato tecnico- scientifico e dalla protezione civile.

"Attendiamo il nuovo protocollo, fiduciosi e con impazienza, il Governo ha preso del tempo per decidere in ragione del volume così elevato della nostra attività. Il Ministro si è impegnato ad approfondire la questione, auspico di ricevere al più presto- ha detto Sibilia- un’indicazione definitiva”.

In più di un'occasione Cosimo Sibilia ha espresso il suo punto di vista, ossia che si riprenderà solo quando l’autorità sanitaria si sarà espressa per una situazione senza rischi e dopo avere ascoltato i presidenti regionali e il direttivo, convinto che i campionati debbano essere decisi sul campo. Se davvero l'attività dovesse riprendere, servirebbero almeno due settimane di allenamenti intensi dopo la lunga pausa prima di tornare a giocare partite con in palio i tre punti.