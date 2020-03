Riorganizzati i trasporti pubblici in Toscana, cancellati molti treni dei pendolari

di Redazione

In conseguenza dell'emergenza coronavirus e sulla base dell'ordinanza della Regione dello scorso 13 marzo, da oggi sono scattate le nuove misure relative al trasporto pubblico in Toscana





Sono pochi i treni regionali che passano dalle stazioni del Valdarno, oggi. È la conseguenza della riprogrammazione del trasporto pubblico locale a seguito delle disposizioni in materia di prevenzione e diffusione del Coronavirus, e dell'ordinanza del Presidente della Regione Toscana Enrico Rossi firmata lo scorso venerdì 13 marzo.

"L’emergenza coronavirus ha provocato un calo di circa l’80% dei passeggeri sui treni regionali della Toscana e una diminuzione di poco minore sugli autobus extra-urbani ed urbani" - ha spiegato la Regione in una nota - per i treni regionali, sono numerose le modifiche adottate, anche tenuto conto della minore disponibilità di personale legata ai provvedimenti in materia di prevenzione del coronavirus. In alcuni casi, la bassa frequentazione dei treni ha suggerito la sostituzione con servizi bus, in altri casi è stata modificata la composizione dei treni, in altri ancora sono state soppresse alcune corse. Complessivamente la riduzione del servizio è di circa il 25%".

L'elenco completo delle cancellazioni è stato pubblicato sul sito Muoversi in Toscana, e questa mattina i pendolari del Valdarno che ancora sono a lavoro, e devono spostarsi verso Firenze ma anche verso Arezzo, hanno dovuto fare i conti con le numerose soppressioni di treni regionali.