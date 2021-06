Rinviato al 2022 il Meeting nazionale giovanissimi

di Michele Bossini

Il Covid-19 ha fermato per il secondo anno la più importante manifestazione ciclistica giovanile





L'edizione 2021 del Meeting nazionale giovanissimi, la più importante manifestazione ciclistica giovanile in Italia e in programma a fine giugno tra Conegliano e Valdobbiane (in Veneto), è stata annullata per essere recuparata direttamente nel 2022.

Alla base della decisione, che replica quella già presa nel 2020,l a pandemia da Covid-19 e il volere garantire la sicurezza sia dei baby-ciclisti che dei loro accompagnatori.

Nel 2019 il Meeting, svoltosi a Matera, fu più che positivo per le squadre del territorio, con l'Olimpia Valdarnese e il Pedale Toscano Ponticino che chiusero rispettivamente al primo e terzo posto.