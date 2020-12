Rinviata Tiferno Lerchi-Sangiovannese, mercoledì il recupero

di Michele Bossini

La sfida si giocherà mercoledì, con la programmata Sangiovannese-Siena rinviata a data da destinarsi



L'allenatore della Sangiovannese Agostino Iacobelli

La partita Tiferno Lerchi-Sangiovannese, in programma per domani (domenica) e valida come settima giornata del campionato di serie D girone E, è stata rinviata.

Il rinvio si è reso necessario in seguito all’impossibilità, non riconducibile alla responsabilità di nessuna delle due società, nell’eseguire i test rapidi previsti dall’aggiornamento del protocollo dello scorso 2 dicembre. La sfida sarè recuperata mercoledì prossimo, con Sangiovannese-Siena a questo punto rinviata a data da destinarsi.