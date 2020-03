Rinviata la quarta edizione del torneo nazionale di pallacanestro giovanile "Città di Rignano"

di Michele Bossini

L'emergenza legata al Covid-19 ha obbligato gli organizzatori a decidere per il rinvio





Il torneo nazionale di pallacanestro giovanile "Città di Rignano", del quale era in programma la quarta edizione, è stato rinviato a data da destinarsi.

Alla kermesse, in programma dal 10 al 13 del mese di aprile, avrebbero dovuto partecipare dodici squadre (dieci della quali da fuori regione) della categoria under 15, ma l'emergenza sanitaria legata al Coronavirus ha obbligato gli organizzatori a decidere per il rinvio e si sta lavorando al fine di individuare il periodo migliore per il recupero.