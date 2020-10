Rinviata la partita fra la Sangiovannese e il Siena

di Michele Bossini

Saranno solo tre le partite che si giocheranno nel giorne E





La Sangiovannese, con un comunicato pubblicato sulla sua pagina facebook, ha informato che la partita in programma domani alle ore 14.30 contro il Siena è stata è stata rimandata a data da destinarsi.

Ai dirigenti del Marzocco il Dipartimento interregionale ha comunicato che "a seguito di richiesta inoltrata dalla società Siena, preso atto della documentazione allegata proveniente da strutture sanitarie, tenuto conto altresì del Protocollo predisposto dalla asl competente per territorio e comunque dei provvedimenti e delle indicazioni provenienti dalle autorità sanitarie, per cause di forza maggiore, la gara è rinviata a data da destinarsi".

La data del recupero, in turno infrasettimanale, sarà resa nota nei prossimi giorni (forse l'11 o il 18 novembre); resta da capire che senso abbia proseguire con un campionato che solo nel girone E (quello di Sangiovannese e Montevachi, il quale ha rinviato il match con il Follonica Gavorrano) vede sei rinvii su nove partite e più della metà su scala nazionale domani non so giocheranno.