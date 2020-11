Rinviata a data da destinarsi Montevarchi-San Donato

di Michele Bossini

Il caso positivo fra i rossoblù ha reso inevitabile il rinvio





In seguito alla positiva di un giocatore del Montevarchi al Covid, in base ai protocolli vigenti e alla documentazione arrivata alla Lega, la partita di recupero fra Montevarchi e San Donato, in programma mercoledì, è stata rinviata a data da destinarsi. A rischio anche la partita, sempre di recupero, di domenica in casa del Follonica Gavorrano, ma per avere conferma o meno ci sarà da attendere qualche giorno.